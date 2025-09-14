OM : De Zerbi annonce un départ, le vestiaire se déchaîne !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

A l'OM, il y a eu plusieurs départs de la cité phocéenne en pleine saison lors de l'exercice précédent. Que ce soit à Mallemort, Copenhague ou encore à Rome. Les retraites dans la capitale italienne a eu le mérite de combler le vestiaire de l'Olympique de Marseille comme attesté par le groupe dans la série documentaire du club marseillais.

A l'été 2024, en raison du mercato XXL avec 12 recrues et d'un manque de temps ainsi que de logistique, Roberto De Zerbi n'avait pas pu emmener son groupe effectuer une préparation de pré-saison. Chose qu'il a rectifié en novembre avec un stage à Mallemort. Mais ce ne fut pas l'unique retraite de l'OM.

«Allons à Rome et trouvons le déclic !» Au printemps dernier, l'entraîneur italien a pris la décision, validée par ses supérieurs hiérarchiques dans la province de Rome pour plusieurs ritiros afin de quitter le climat quelque peu délétère de la Commanderie. Ce fut d'ailleurs la raison officiellement communiquée par l'OM. Par le biais du documentaire : Sans jamais rien lâcher, et de l'épisode 6, on aperçoit l'annonce de Roberto De Zerbi dans le vestiaire avant le départ sportivement capital à Rome. « Allons à Rome et trouvons le déclic ! ».