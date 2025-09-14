OM : Une star au Real Madrid, De Zerbi a tranché ?

Après sa victoire lors de la réception de Lorient vendredi (4-0), l’OM se tourne maintenant vers son déplacement sur la pelouse du Real Madrid mardi en Ligue des champions. Une rencontre pour laquelle la présence d’Amine Gouiri, touché à l’épaule, est incertaine et Roberto De Zerbi devrait titulariser Pierre-Emerick Aubameyang, préservé face aux Merlus.
S’il ne prendra aucun risque, l’OM se veut rassurant concernant l’état de santé d’Amine Gouiri. Sorti sur blessure vendredi lors de la victoire contre Lorient (4-0) après un violent choc avec Bamo Meïté, l’international algérien a été victime d’une petite luxation de l’épaule, comme indiqué par RMC Sport.
Gouiri incertain contre le Real Madrid
Sa présence mardi face au Real Madrid en Ligue des champions reste incertaine et une décision devrait être prise prochainement. L’Équipe précise que la mâchoire d’Amine Gouiri n’a pas souffert et que le staff de l’OM est attentif aux petites douleurs qu’il ressent encore à l’épaule.
Aubameyang devrait faire son retour dans le onze
Titulaire contre le Paris FC (5-2) et l’OL (1-0), Pierre-Emerick Aubameyang devrait retrouver sa place dans le onze de départ à Santiago Bernabéu, selon L’Équipe. L’international gabonais a été préservé face à Lorient, lui qui a joué 90 minutes avec sa sélection face à la Côte d’Ivoire mardi dernier (0-0).