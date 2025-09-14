OM : Une star au Real Madrid, De Zerbi a tranché ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après sa victoire lors de la réception de Lorient vendredi (4-0), l’OM se tourne maintenant vers son déplacement sur la pelouse du Real Madrid mardi en Ligue des champions. Une rencontre pour laquelle la présence d’Amine Gouiri, touché à l’épaule, est incertaine et Roberto De Zerbi devrait titulariser Pierre-Emerick Aubameyang, préservé face aux Merlus.

S’il ne prendra aucun risque, l’OM se veut rassurant concernant l’état de santé d’Amine Gouiri. Sorti sur blessure vendredi lors de la victoire contre Lorient (4-0) après un violent choc avec Bamo Meïté, l’international algérien a été victime d’une petite luxation de l’épaule, comme indiqué par RMC Sport.

Gouiri incertain contre le Real Madrid Sa présence mardi face au Real Madrid en Ligue des champions reste incertaine et une décision devrait être prise prochainement. L’Équipe précise que la mâchoire d’Amine Gouiri n’a pas souffert et que le staff de l’OM est attentif aux petites douleurs qu’il ressent encore à l’épaule.