Un entraîneur de légende lâche un message à l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Entraîneur du PSG entre janvier 2012 et juin 2013, avant de rejoindre le Real Madrid, avec qui il a remporté trois Ligues des champions, Carlo Ancelotti a donné son avis sur le championnat de France. Pour le technicien italien, la Ligue 1 a besoin de plus de concurrence et il aimerait que des clubs comme l’OM, l’OL et l’OGC Nice « grandissent ».

« Au final, je voulais partir. » Dans un entretien accordé à L’Équipe, Carlo Ancelotti est revenu sur son cours passage au PSG. Arrivé en janvier 2012, le technicien italien avait décidé de partir en juin 2013 alors que « si j’avais voulu rester, j’aurais pu », mais il voulait rejoindre le Real Madrid.

«Un Championnat qui a besoin de plus de concurrence» Au cours de cet entretien, il a également été demandé à Carlo Ancelotti de donner son avis sur la Ligue 1. Un championnat qui manque de concurrence aux yeux de l’ancien entraîneur du PSG, qui aimerait voir des clubs comme l’OM et l’OL apporter plus de compétitivité.