Mbappé - OM : Le coup historique en Espagne ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Après deux saisons d’attente, l’Olympique de Marseille retrouve mardi soir la Ligue des champions. Son dernier passage dans la compétition reine remonte à 2022-2023. Pour préparer ce rendez-vous, l’OM s’est offert une victoire convaincante contre Lorient (4-0), profitant des recrues estivales pour se mettre en confiance avant le choc contre le Real Madrid, une pointure.

L’événement est majeur pour le club phocéen, qui veut marquer son retour sur la scène européenne avec ambition. La campagne 2022-2023 avait laissé un goût amer avec une élimination frustrante dès la phase de poules, et l’OM veut cette fois franchir un cap. Le succès contre Lorient ce vendredi (4-0), avec une défense totalement remodelée et une attaque réaliste, a servi de répétition générale avant de croiser la route du Real Madrid.

Mbappé intenable en ce début de saison Le défi est immense : l'OM va devoir affronter une équipe madrilène qui reste l’ogre incontesté de la compétition. Le Real Madrid se présentera avec un Kylian Mbappé déjà irrésistible. Auteur de quatre buts en quatre matches de championnat, l'ancien du PSG, qui n'a jamais perdu face à l'OM, sera le gros danger pour Roberto de Zerbi. Ce samedi, le joueur français a encore éclaboussé de son talent la rencontre face à la Real Sociedad avec un but et une passe décisive.