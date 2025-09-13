«Des joueurs de haut niveau» à l'OM, le gros casse-tête qui attend De Zerbi !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Revenu tardivement de sélection, Leonardo Balerdi était sur le banc et n’a pas participé à la victoire de l’OM face à Lorient vendredi soir (4-0). Roberto De Zerbi a titularisé Facundo Medina, Nayef Aguerd et Benjamin Pavard face aux Merlus, un trio qui a marqué des points et le technicien italien risque d’avoir des choix difficiles à faire lors des prochaines rencontres.

Arrivés en fin de mercato à l’OM et alors qu’ils ont ensuite rejoint leur sélection, Benjamin Pavard et Nayef Aguerd étaient tous les deux titulaires vendredi soir, lors de la victoire de l’OM face à Lorient (4-0). Associés à Facundo Medina, dont c’était également les débuts, lui qui était blessé pour les trois premiers matchs de championnat, le Français et le Marocain ont réalisé une prestation solide défensivement et ont même été buteurs.

« Je suis content car quand je regarde notre effectif, il n’y a que des joueurs de haut niveau » Comme l’a expliqué Roberto De Zerbi en conférence de presse après la rencontre, c’est un système hybride qu’il a mis en place : « Nous sommes à quatre en phase défensive et à trois en phase offensive. Medina a fait ce qu’il a toujours fait depuis qu'il est avec nous. Emerson pourra aussi jouer à la place de Medina. Je suis content car quand je regarde notre effectif, il n’y a que des joueurs de haut niveau. »