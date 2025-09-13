Transfert à l’OM : Un «top player» a signé à la dernière minute !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’Olympique de Marseille a mis la main sur douze nouveaux joueurs durant le mercato estival, dont Benjamin Pavard, qui a disputé son premier match au Vélodrome ce vendredi. Et l’international français a réussi ses débuts avec un but. Interrogé après la partie, Jeffrey De Lange s’est déjà montré sous le charme de la recrue phocéenne.

Aligné d’entrée par Roberto De Zerbi quelques jours après avoir fait ses premiers pas à Marseille, Benjamin Pavard a réalisé des débuts parfaits avec un but au compteur, et une large victoire face à Lorient (4-0) vendredi. De quoi faire le plein de confiance avant le début de la campagne européenne, et le déplacement sur la pelouse du Real Madrid. Après la rencontre, Jeffrey De Lange, titularisé dans les cages par Roberto De Zerbi, s’est enflammé pour la signature du champion du monde tricolore à l'OM.

« Vous voyez tout de suite que c'est un top player » « C’est un joueur de qualité, bien sûr. Vous le voyez dans tout ce qu’il fait. Il est calme dans les situations où d’autres peuvent être stressés. Il parle directement avec tout le monde. Sur le terrain, il guide tout le monde. Vous voyez tout de suite que c'est un top player », s’est réjoui le portier de l’OM.