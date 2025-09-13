Transfert à l’OM : Un «top player» a signé à la dernière minute !

L’Olympique de Marseille a mis la main sur douze nouveaux joueurs durant le mercato estival, dont Benjamin Pavard, qui a disputé son premier match au Vélodrome ce vendredi. Et l’international français a réussi ses débuts avec un but. Interrogé après la partie, Jeffrey De Lange s’est déjà montré sous le charme de la recrue phocéenne.
Aligné d’entrée par Roberto De Zerbi quelques jours après avoir fait ses premiers pas à Marseille, Benjamin Pavard a réalisé des débuts parfaits avec un but au compteur, et une large victoire face à Lorient (4-0) vendredi. De quoi faire le plein de confiance avant le début de la campagne européenne, et le déplacement sur la pelouse du Real Madrid. Après la rencontre, Jeffrey De Lange, titularisé dans les cages par Roberto De Zerbi, s’est enflammé pour la signature du champion du monde tricolore à l'OM.
« Vous voyez tout de suite que c'est un top player »
« C’est un joueur de qualité, bien sûr. Vous le voyez dans tout ce qu’il fait. Il est calme dans les situations où d’autres peuvent être stressés. Il parle directement avec tout le monde. Sur le terrain, il guide tout le monde. Vous voyez tout de suite que c'est un top player », s’est réjoui le portier de l’OM.
« Quand Benatia m’a appelé, le projet m’a tout de suite séduit »
Présenté à la presse ce jeudi, Benjamin Pavard était revenu sur son arrivée à l’OM, finalisée lors du dernier jour du mercato estival. « Je suis venu ici pour le projet, avait confié le défenseur de l’équipe de France. Quand Medhi (Benatia, le directeur du football) m'a appelé, le projet m'a tout de suite séduit. Quand j'ai su l'intérêt de Marseille, dans ma tête c'était clair et net : je voulais rejoindre ce projet ambitieux, avec la Ligue des champions. Mais aussi jouer au Vélodrome avec cette ferveur. En tant que footballeur, ce sont des émotions à vivre. »