Officiel : L’OM annonce un transfert en plein match !

Alors que l’OM s’est largement imposé face à Lorient (4-0) vendredi soir en ouverture de la quatrième journée de Ligue 1, le club a officialisé le départ d’Amine Harit, qui n’était pas dans le groupe pour affronter les Merlus. L’international marocain évoluera en Turquie cette saison, à Istanbul Basaksehir, où il est prêté avec option d’achat.
Non inscrit sur la liste du club pour la Ligue des champions, Amine Harit n’était pas non plus dans le groupe retenu par Roberto De Zerbi pour la réception de Lorient vendredi soir (4-0). Bien que le mercato ait fermé ses portes dans la majeure partie des pays d’Europe le 1er septembre dernier, l’international marocain (24 sélections) était toujours en instance de départ, à l’instar de Neal Maupay, et l’OM a fini par lui trouver une porte de sortie.
Harit prêté avec option d’achat à Istanbul Basaksehir
Pendant que les Olympiens disposaient facilement des Merlus, Istanbul Basaksehir a annoncé l’arrivée d’Amine Harit en provenance de Marseille : « Notre club a conclu un accord avec Amine Harit, joueur du club de Marseille, équipe de Ligue 1 française, pour un prêt avec option d'achat jusqu'à la fin de la saison 2025-2026. Nous souhaitons la bienvenue au footballeur international marocain dans notre famille et lui souhaitons beaucoup de succès sous notre maillot orange et bleu. »
Quelques minutes plus tard, l’OM a également officialisé le départ du milieu offensif âgé de 28 ans, prêté avec option d’achat en Turquie : « Notre milieu de terrain marocain, Amine Harit, portera les couleurs d’Istanbul Basaksehir FK en 2025-26. Arrivé à l’Olympique de Marseille en provenance de Schalke 04 en septembre 2021, Amine Harit a disputé 107 rencontres avec Marseille pour un total de 10 buts. Pour la saison 2025-2026, l’international marocain est prêté avec option d’achat au club turc, Istanbul Basaksehir FK. »