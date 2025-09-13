Officiel : L’OM annonce un transfert en plein match !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que l’OM s’est largement imposé face à Lorient (4-0) vendredi soir en ouverture de la quatrième journée de Ligue 1, le club a officialisé le départ d’Amine Harit, qui n’était pas dans le groupe pour affronter les Merlus. L’international marocain évoluera en Turquie cette saison, à Istanbul Basaksehir, où il est prêté avec option d’achat.

Non inscrit sur la liste du club pour la Ligue des champions, Amine Harit n’était pas non plus dans le groupe retenu par Roberto De Zerbi pour la réception de Lorient vendredi soir (4-0). Bien que le mercato ait fermé ses portes dans la majeure partie des pays d’Europe le 1er septembre dernier, l’international marocain (24 sélections) était toujours en instance de départ, à l’instar de Neal Maupay, et l’OM a fini par lui trouver une porte de sortie.

Harit prêté avec option d’achat à Istanbul Basaksehir Pendant que les Olympiens disposaient facilement des Merlus, Istanbul Basaksehir a annoncé l’arrivée d’Amine Harit en provenance de Marseille : « Notre club a conclu un accord avec Amine Harit, joueur du club de Marseille, équipe de Ligue 1 française, pour un prêt avec option d'achat jusqu'à la fin de la saison 2025-2026. Nous souhaitons la bienvenue au footballeur international marocain dans notre famille et lui souhaitons beaucoup de succès sous notre maillot orange et bleu. »