Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Attaquant à Lille depuis 2022, Edon Zhegrova a fini par quitter le club en toute fin de mercato cet été. Son nom a largement été associé à l'OM ces dernières semaines mais il a fini par rejoindre la Juventus. D'après l'acteur Vedat Bajrami, qui connaît très bien le Kosovar, Zhegrova a fait le choix du cœur au moment d'évoquer sa future destination.

Très actif sur le mercato cet été, l'OM avait coché le nom d'Edon Zhegrova pour renforcer son secteur offensif. Le joueur de 26 ans a finalement rejoint la Juventus, un choix qu'il n'a pas fait au hasard. L'occasion de signer un transfert historique, comme le rappelle Vedat Bajrami.

L'OM était dans la boucle pour Zhegrova En fin de contrat en 2026 à Lille, Edon Zhegrova était placé sur la liste des départs cet été. Le joueur de 26 ans aurait même trouvé un accord avec l'OM il y a quelques semaines mais il a fini par rejoindre la Juventus. Un de ses amis raconte les coulisses de ce transfert. « Il a reçu beaucoup d'offres depuis janvier. Il y a eu des propositions de Premier League, de Naples jusqu'à Marseille. Il y a aussi eu des contacts avant avec d'autres clubs comme la Juventus, Milan et la Roma. Je lui ai dit : "Mon frère, lequel de ces clubs choisis-tu ? Ne pense pas à l'argent, mais au football." Il a répondu : "Mon cœur dit Juventus." Cela s'est passé le 31 août. Le même jour, le mariage de son frère avait lieu à Pristina. Une double joie » explique l'acteur kosovar Vedat Bajrami, dans des propos rapportés par Tuttomercatoweb.