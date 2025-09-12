PSG : Un transfert «incroyable» est annoncé en Angleterre !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le mercato estival du PSG s'annonçait plutôt calme, Luis Enrique a décidé de tout changer au poste de gardien de but, réclamant le transfert de Lucas Chevalier, qui a débarqué en provenance du LOSC pour 55M€, bonus compris. Une arrivée qui a eu pour conséquence le départ de Gianluigi Donnarumma qui a rejoint Manchester City dans les dernières heures du mercato. Et ce n'est pas pour déplaire à Pep Guardiola.

C'est sans nul doute l'un des transferts de l'été en Europe. Alors que tout laissait penser qu'il prolongerait son contrat après une seconde partie de saison exceptionnelle, Gianluigi Donnarumma a finalement été poussé au départ par le PSG à seulement un an de la fin de son contrat. Il s'agit d'une décision purement sportive de Luis Enrique qui voulait un autre profil de gardien dans ses buts. C'est ainsi qu'il a réclamé le transfert de Lucas Chevalier, recruté pour 55M€, bonus compris en provenance du LOSC.

Guardiola s'enflamme pour Donnarumma ! Placé sur la liste des transferts, Gianluigi Donnarumma a pu rebondir dans un club prestigieux puisque Manchester City a sauté sur l'occasion pour s'offrir le portier italien contre un chèque de 30M€ environ. Présent en conférence de presse, Pep Guardiola confirme d'ailleurs qu'il s'agissait d'une opportunité de marché difficile à laisser passer : « Le marché nous a donné l'opportunité de prendre Gigio ; il a 26 ans, une expérience incroyable avec de grands clubs, l'équipe nationale ».