Donnarumma : Le coup de gueule après avoir été éjecté du PSG !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Au même titre que Gianluigi Donnarumma, Milan Skriniar a été subitement poussé vers la sortie par les dirigeants du PSG alors qu'il était titulaire indiscutable quelques mois auparavant. Le défenseur slovaque, aujourd'hui au Fenerbahçe, s'es lâche à ce sujet et assure également la défense du gardien italien sur le traitement subi cet été au PSG.

Recruté libre par le PSG à l'été 2023, Milan Skriniar (30 ans) avait d'abord réussi à s'imposer comme un titulaire indiscutable du onze de Luis Enrique avant d'être poussé vers la sortie seulement quelques mois plus tard. Le robuste défenseur central slovaque avait perdu sa place suite à une longue blessure, et il a quitté le PSG cet été, transféré définitivement au Fenerbahçe après une période de prêt convaincant avec le club turc.

Le PSG éjecte Skriniar Interrogé après un match de la Slovaquie cette semaine, Skriniar s'est livré sur les coulisses de son départ du PSG : « À mon arrivée, pendant les six premiers mois, j'ai joué tout le temps. Gigio et moi étions les deux joueurs ayant joué le plus de minutes. Puis, lors du premier match en janvier, en Trophée des Champions, je me suis blessé à la cheville. J'ai été absent quatre mois, et à mon retour en fin de saison, le coach a pris la décision pendant la préparation estivale de ne pas compter sur moi. C'était une surprise pour moi, car deux semaines auparavant, tout était différent et tout le monde parlait de moi différemment. Puis, du jour au lendemain, tout a changé. Mais c'est le football… », indique Skriniar, qui assure également la défense de Gianluigi Donnarumma avec le traitement dont il a fait l'objet cet été au PSG.