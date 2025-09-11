Dembélé : Bagarre annoncée au PSG, une catastrophe dévoilée ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le Ballon d’Or 2025 s’annonce particulièrement disputé. Ousmane Dembélé, auréolé d’une Ligue des champions éclatante avec le PSG, part favori face au prodige espagnol Lamine Yamal. Mais certains observateurs appellent à élargir la discussion. Le journaliste Sébastien Tarrago estime que la saison phénoménale d’Achraf Hakimi mérite d’être intégrée au débat.

Chaque année, le Ballon d’Or suscite débats, passions et polémiques. L’édition 2025 n’échappe pas à la règle, tant la saison a été riche en exploits individuels. Le duel annoncé entre Ousmane Dembélé (PSG) et Lamine Yamal (FC Barcelone) concentre l’essentiel de l’attention médiatique. Mais selon certains observateurs, une bataille à trois n'est pas impossible.

Un invité surprise pour le Ballon d'Or ? Auteur de onze buts et seize passes décisives la saison dernière, Hakimi pourrait avoir son mot à dire. Pour Sébastien Tarrago, l'international marocain mériterait même de terminer devant Dembélé, mais derrière Yamal.