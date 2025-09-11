Dembélé : Bagarre annoncée au PSG, une catastrophe dévoilée ?

Le Ballon d’Or 2025 s’annonce particulièrement disputé. Ousmane Dembélé, auréolé d’une Ligue des champions éclatante avec le PSG, part favori face au prodige espagnol Lamine Yamal. Mais certains observateurs appellent à élargir la discussion. Le journaliste Sébastien Tarrago estime que la saison phénoménale d’Achraf Hakimi mérite d’être intégrée au débat.
Chaque année, le Ballon d’Or suscite débats, passions et polémiques. L’édition 2025 n’échappe pas à la règle, tant la saison a été riche en exploits individuels. Le duel annoncé entre Ousmane Dembélé (PSG) et Lamine Yamal (FC Barcelone) concentre l’essentiel de l’attention médiatique. Mais selon certains observateurs, une bataille à trois n'est pas impossible.
Un invité surprise pour le Ballon d'Or ?
Auteur de onze buts et seize passes décisives la saison dernière, Hakimi pourrait avoir son mot à dire. Pour Sébastien Tarrago, l'international marocain mériterait même de terminer devant Dembélé, mais derrière Yamal.
« La saison d'Hakimi est folle »
« La saison d'Hakimi est folle, je ne comprends pas qu'on le balaie d'un revers de la main derrière Dembélé. Pour moi c'est : Yamal, Hakimi et Dembélé » a confié le journaliste sur le plateau de L'Equipe du Soir. Qui succèdera à Rodri (Manchester City) ? Le verdict sera donné le 22 septembre prochain au cours d'une soirée organisée au théâtre du Châtelet à Paris.