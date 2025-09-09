Neymar fait une demande inattendue dans le vestiaire du PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Passé par le PSG entre 2017 et 2023, Neymar avait débarqué dans un club qu'il connaissait très peu, voire pas du tout. Par conséquent, il a profité de l'expérience de Presnel Kimpembe, formé au sein du club parisien, pour lui poser certaines questions concernant le fonctionnement du club parisien.

C'est un petit évènement au PSG. Il y a quelques jours, le club de la capitale a effectivement officialisé le départ de Presnel Kimpembe qui s'est engagé avec le Qatar Sports Club. Pour la première fois de sa carrière, le champion du monde 2018 quitte son cocon parisien et va découvrir un championnat étranger.

Kimpembe considéré comme la «référence PSG» dans le vestiaire Un départ qui pourrait laisser des traces dans le vestiaire où Presnel Kimpembe était très apprécié bien qu'il jouait peu. Vu comme un « grand frère » par les jeunes parisiens du centre de formation, il était également considéré comme la « référence PSG » par le reste du vestiaire compte tenu de sa connaissance du club.