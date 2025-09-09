Kylian Mbappé : Du jamais vu, l’offre totalement folle du PSG a fuité !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Kylian Mbappé se sent « béni » d’évoluer dans un club tel que le Real Madrid comme il l’a fait savoir en interview pour Téléfoot dimanche dernier. Une signature qui l’a régalé à l’été 2024 en tant qu’agent libre venant du PSG. Les dirigeants parisiens ont tenté le tout pour le tout afin de le convaincre de rester, quitte à proposer une offre irréelle dévoilée par Fabrice Hawkins.

Le 4 mars 2023, Kylian Mbappé devenait le meilleur buteur de l’histoire du PSG en inscrivant sa 201ème réalisation pour le club. Il dépassait donc Edinson Cavani et faisait trembler à 55 autres reprises les filets sous la tunique du Paris Saint-Germain en l’espace d’une saison et quelques semaines supplémentaires. Et puis, le 25 mai 2024, date de victoire du club parisien en Coupe de France face à l’OL (2-1), Mbappé faisait ses adieux aux supporters et au pensionnaire de Ligue 1… pour filer au Real Madrid.

«Si un club vient mettre 180M€ et que le PSG refuse, le Paris Saint-Germain donne ces 180M€ à Kylian Mbappé » Et pourtant, certes de manière modérée par rapport au printemps 2022 scellant la dernière prolongation de contrat de Kylian Mbappé, le PSG a tout de même eu espoir de rallonger son bail selon les informations divulguées par Fabrice Hawkins sur les ondes de RMC lundi en pleine promotion de son ouvrage : De l’enfer au paradis. Le journaliste de RMC a d’ailleurs rendu publique une supposée proposition totalement lunaire économiquement parlant du PSG pour Kylian Mbappé. « La prolongation de Mbappé ? Ils espèrent, mais pas trop quand même. On donne des détails dans ce livre jusqu’où ils sont capables d’aller pour le prolonger. Il y a une clause qui est proposée à Mbappé et son entourage. Le Paris Saint-Germain est prêt à mettre une clause dans l’éventualité où un club vient mettre 180M€ et que le PSG refuse, le Paris Saint-Germain donne ces 180M€ à Kylian Mbappé ».