Kylian Mbappé : Du jamais vu, l’offre totalement folle du PSG a fuité !

Kylian Mbappé se sent « béni » d’évoluer dans un club tel que le Real Madrid comme il l’a fait savoir en interview pour Téléfoot dimanche dernier. Une signature qui l’a régalé à l’été 2024 en tant qu’agent libre venant du PSG. Les dirigeants parisiens ont tenté le tout pour le tout afin de le convaincre de rester, quitte à proposer une offre irréelle dévoilée par Fabrice Hawkins.
Le 4 mars 2023, Kylian Mbappé devenait le meilleur buteur de l’histoire du PSG en inscrivant sa 201ème réalisation pour le club. Il dépassait donc Edinson Cavani et faisait trembler à 55 autres reprises les filets sous la tunique du Paris Saint-Germain en l’espace d’une saison et quelques semaines supplémentaires. Et puis, le 25 mai 2024, date de victoire du club parisien en Coupe de France face à l’OL (2-1), Mbappé faisait ses adieux aux supporters et au pensionnaire de Ligue 1… pour filer au Real Madrid.
«Si un club vient mettre 180M€ et que le PSG refuse, le Paris Saint-Germain donne ces 180M€ à Kylian Mbappé »
Et pourtant, certes de manière modérée par rapport au printemps 2022 scellant la dernière prolongation de contrat de Kylian Mbappé, le PSG a tout de même eu espoir de rallonger son bail selon les informations divulguées par Fabrice Hawkins sur les ondes de RMC lundi en pleine promotion de son ouvrage : De l’enfer au paradis. Le journaliste de RMC a d’ailleurs rendu publique une supposée proposition totalement lunaire économiquement parlant du PSG pour Kylian Mbappé. « La prolongation de Mbappé ? Ils espèrent, mais pas trop quand même. On donne des détails dans ce livre jusqu’où ils sont capables d’aller pour le prolonger. Il y a une clause qui est proposée à Mbappé et son entourage. Le Paris Saint-Germain est prêt à mettre une clause dans l’éventualité où un club vient mettre 180M€ et que le PSG refuse, le Paris Saint-Germain donne ces 180M€ à Kylian Mbappé ».
«Malgré ça, ils ont refusé parce que leur choix était fait : quitter le Paris Saint-Germain»
Cette fois-ci, Kylian Mbappé ne se laissait pas convaincre par des chiffres juteux comme en 2022 ou bien l’intervention du président de la République Emmanuel Macron... Sa décision était prise et rien ne pouvait la changer. « Malgré ça, ils ont refusé parce que leur choix était fait : quitter le Paris Saint-Germain ».