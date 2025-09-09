Deschamps : La décision qui va rendre fou le PSG !

Pierrick Levallet

Quelques jours après avoir battu l’Ukraine (0-2), l’équipe de France reçoit l’Islande au Parc des Princes ce mardi. Privé d’Ousmane Dembélé, blessé, Didier Deschamps va miser sur d’autres attaquants. Le sélectionneur tricolore pourrait notamment aligner Bradley Barcola d’entrée, de quoi rendre fou le PSG après avoir déjà perdu l’attaquant de 28 ans et Désiré Doué.

Depuis quelques jours maintenant, le cas Ousmane Dembélé fait jaser. Sorti sur blessure avec l’équipe de France contre l’Ukraine, l’attaquant de 28 ans souffre d’une lésion sévère de l’ischio-jambier droit et devrait donc manquer au moins six semaines de compétition. La situation a d’ailleurs rendu le PSG, également privé de Désiré Doué, furieux.

Le PSG a perdu Dembélé et Doué sur blessure En effet, le club de la capitale aurait fait part de ses craintes à l’égard de certains joueurs au staff des Bleus. Mais Didier Deschamps ne semble pas les avoir prises en considération. Le sélectionneur tricolore va désormais devoir trouver une solution pour remplacer les deux joueurs du PSG pour le match contre l’Islande ce mardi au Parc des Princes.