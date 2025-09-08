PSG : Mbappé annonce sa vengeance ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain a raflé la première Ligue des champions de son histoire dès lors que Kylian Mbappé s’en est allé du côté du Real Madrid, grand spécialiste de la compétition avec ses 15 succès. Courant toujours derrière son premier sacre en C1, Mbappé a prédit que le Real Madrid succéderait au Paris Saint-Germain.

« Il me reste quoi comme gros trophée ? La Ligue des champions ? Je suis dans le meilleur club pour ça ». A l’approche de l’hiver dernier, Kylian Mbappé ne dissimulait pas ses ambitions en interview avec Mouloud Achour pour Clique X. Toutefois, le meilleur buteur de la saison dernière du Real Madrid, au passage soulier d’or européen devant Viktor Gyökeres notamment, n’attendait pas du PSG, son ancien club, qu’il gagne la Ligue des champions dans la foulée de son départ.

«J’espère que le PSG ne gagnera pas la Ligue des champions» « Pour l’instant, j’espère que le PSG ne gagnera pas la Ligue des champions car je veux la gagner avec Madrid. Mais, après dans le futur, j’espère qu’un jour ils la gagneront parce que les supporters, les gens qui souffrent au quotidien là-bas, ils méritent un peu de bonheur ». Voici le témoignage que livrait le capitaine de l’équipe de France et meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain avec ses 256 réalisations.