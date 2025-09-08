PSG : Mbappé annonce sa vengeance ?

Le Paris Saint-Germain a raflé la première Ligue des champions de son histoire dès lors que Kylian Mbappé s’en est allé du côté du Real Madrid, grand spécialiste de la compétition avec ses 15 succès. Courant toujours derrière son premier sacre en C1, Mbappé a prédit que le Real Madrid succéderait au Paris Saint-Germain.
« Il me reste quoi comme gros trophée ? La Ligue des champions ? Je suis dans le meilleur club pour ça ». A l’approche de l’hiver dernier, Kylian Mbappé ne dissimulait pas ses ambitions en interview avec Mouloud Achour pour Clique X. Toutefois, le meilleur buteur de la saison dernière du Real Madrid, au passage soulier d’or européen devant Viktor Gyökeres notamment, n’attendait pas du PSG, son ancien club, qu’il gagne la Ligue des champions dans la foulée de son départ.
«J’espère que le PSG ne gagnera pas la Ligue des champions»
« Pour l’instant, j’espère que le PSG ne gagnera pas la Ligue des champions car je veux la gagner avec Madrid. Mais, après dans le futur, j’espère qu’un jour ils la gagneront parce que les supporters, les gens qui souffrent au quotidien là-bas, ils méritent un peu de bonheur ». Voici le témoignage que livrait le capitaine de l’équipe de France et meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain avec ses 256 réalisations.
«La Ligue des champions ? Je dirais toujours le Real Madrid»
Le PSG a finalement soulevé la première Ligue des champions de son histoire le 31 mai dernier à l’Allianz Arena face à l’Inter (5-0). A l’occasion d’un échange avec Sport BILD, Mbappé s’est laissé aller au jeu des prédictions avec le média allemand et a fait savoir que le Real Madrid devrait être le successeur du Paris Saint-Germain dans la course à la Coupe aux grandes oreilles. « La Ligue des champions ? Je dirais toujours le Real Madrid. Mais il y a beaucoup de bonnes équipes en Europe, vraiment beaucoup. Nous avons vu que l'année dernière était formidable avec le nouveau mode de fonctionnement de la Ligue des champions. Cette année, ce sera encore mieux. Il sera intéressant de voir qui s'imposera à la fin ».