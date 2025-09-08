«Une erreur», Pierre Ménès balance sur une star du PSG !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Comme l'a récemment révélé Willy Sagnol, Khvicha Kvaratskhelia aurait pu découvrir la Ligue 1 bien avant son transfert XXL au PSG en janvier dernier. En effet, la quasi-intégralité des clubs français ont snobé l'attaquant géorgien, à l'exception de l'OGC Nice à l'époque. Et Pierre Ménès déplore cette erreur.

Récemment interrogé au micro de Ligue 1 +, le sélectionneur de la Géorgie Willy Sagnol faisait une révélation relativement surprenante au sujet de Khvicha Kvaratskhelia (24 ans). L'attaquant du PSG, recruté en provenance de Naples pour 70M€ en janvier 2025, avait été snobé par les clubs français il y a quelques années.

« Tout le monde m’avait un petit peu ri au nez » « Quand je m’étais permis il y a trois ans en arrière de parler de Khvicha Kvaratskhelia aux clubs français, je dirais à part un club, tout le monde m’avait un petit peu ri au nez. Ils ne m’avaient pas pris au sérieux. C’était Julien Fournier à l’époque. Il était intéressé, il avait aussi discuté avec le joueur. Malheureusement, Naples était allé un peu plus vite, mais c’était le seul club qui avait eu le nez ou la délicatesse de m’écouter plus profondément », a indiqué Sagnol au sujet de Kvaratskhelia.