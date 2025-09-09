PSG : Daniel Riolo balance la dernière «folie» du Qatar !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Vainqueur de sa première Ligue des champions à l'issue d'une saison exceptionnelle, le PSG est prêt pour défendre son titre. Le club de la capitale sera rejoint par l'OM et l'AS Monaco pour tenter de briller dans cette nouvelle édition. Au moment du tirage au sort, Nasser Al-Khelaïfi avait exprimé ses craintes concernant la Ligue 1 et les droits TV. Une sortie que Daniel Riolo ne comprend pas du tout, l'estimant en partie responsable de cette situation.

La crise qui a touché le football français l'année dernière laisse encore beaucoup de marques. La situation autour de la LFP s'est envenimée ces derniers jours et un vent de révolte souffle chez les hauts dirigeants de Ligue 1. Nasser Al-Khelaïfi s'est dit inquiet de la santé financière des clubs français, lui qui avait pourtant défendu Vincent Labrune, le président de la LFP.

« C'est vraiment la folie la situation du football français » En marge du tirage au sort de la Ligue des champions il y a quelques semaines, Nasser Al-Khelaïfi a confié son inquiétude quant aux droits TV pour les clubs qui n'ont pas d'autres revenus. Une prise de parole qui révolte Daniel Riolo. « Nasser Al-Khelaïfi dit qu’il s’inquiète pour la Ligue 1. Non mais c'est vraiment de la folie quand même. C'est vraiment la folie la situation du football français » confie ce dernier dans l'After Foot de RMC.