Proche de Nasser Al-Khelaïfi, il vend un joueur au PSG !

Cet été, le PSG a décidé de changer de gardien de but en lâchant 55M€, bonus compris, pour recruter Lucas Chevalier. Un transfert qui a surpris compte tenu de l'excellente saison réalisé par Gianluigi Donnarumma, poussé au départ et qui s'est engagé avec Manchester City. Il faut dire que Luis Enrique a réclamé un nouveau portier dont le profil correspond plus à ce qu'il attend d'un gardien de but. Et selon Daniel Riolo, le transfert de Lucas Chevalier a été facilité par la proximité entre les présidents des deux clubs Nasser Al-Khelaïfi et Olivier Létang.
Létang facilite le transfert de Chevalier ?
« Pour soutenir Vincent Labrune aujourd’hui en gros vous n’avez plus que Nasser Al-Khelaïfi et Olivier Létang. Létang c’est un gros mystère puisque ça n’a aucun intérêt pour Lille de voir à la Ligue 1 s’appauvrir de cette façon. Autant le PSG on pourrait comprendre la stratégie de Nasser Al-Khelaïfi de dire que la Ligue 1 n’existe pas je m’en fous je réserve mes forces pour la Ligue des champions la mondial des clubs tout ce que vous voulez », lâche-t-il au micro de l'After Foot sur RMC, avant de poursuivre.
«Ça explique néanmoins que le transfert de Chevalier se soit fait sans la moindre discussion»
« Mais qu’Olivier Létang uniquement par fidélité et loyauté à NAK continue de soutenir Vincent Labrune ça n’a aucun sens. Ça explique néanmoins que le transfert de Lucas Chevalier se soit fait sans la moindre discussion. Autant avec l’OM on a bien vu qu’il pouvait être très virulent dans les discussions et avec d’autres clubs il est poigne de fer mais le PSG quand il demande quelque chose à Lille on dit oui immédiatement », ajoute Daniel Riolo.