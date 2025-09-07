Proche de Nasser Al-Khelaïfi, il vend un joueur au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A la surprise générale, le PSG a décidé de lâcher 55M€, bonus compris, pour recruter Lucas Chevalier. Un transfert largement facilité par la proximité entre Nasser Al-Khelaïfi et Olivier Létang respectivement président du PSG et du LOSC. C'est en tout cas ce que révèle Daniel Riolo.

Cet été, le PSG a décidé de changer de gardien de but en lâchant 55M€, bonus compris, pour recruter Lucas Chevalier. Un transfert qui a surpris compte tenu de l'excellente saison réalisé par Gianluigi Donnarumma, poussé au départ et qui s'est engagé avec Manchester City. Il faut dire que Luis Enrique a réclamé un nouveau portier dont le profil correspond plus à ce qu'il attend d'un gardien de but. Et selon Daniel Riolo, le transfert de Lucas Chevalier a été facilité par la proximité entre les présidents des deux clubs Nasser Al-Khelaïfi et Olivier Létang.

Létang facilite le transfert de Chevalier ? « Pour soutenir Vincent Labrune aujourd’hui en gros vous n’avez plus que Nasser Al-Khelaïfi et Olivier Létang. Létang c’est un gros mystère puisque ça n’a aucun intérêt pour Lille de voir à la Ligue 1 s’appauvrir de cette façon. Autant le PSG on pourrait comprendre la stratégie de Nasser Al-Khelaïfi de dire que la Ligue 1 n’existe pas je m’en fous je réserve mes forces pour la Ligue des champions la mondial des clubs tout ce que vous voulez », lâche-t-il au micro de l'After Foot sur RMC, avant de poursuivre.