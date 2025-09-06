«Je n'en ai jamais parlé…» : Le drame qui l’a poussé à rejoindre Paris

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Pierre Lees-Melou a profité du dernier mercato estival pour rejoindre le Paris FC, après trois années du côté de Brest. Interrogé par Ici Breizh Izel, le milieu de terrain justifie cette décision par la volonté de relever de nouveaux défis dans sa carrière, mais également pour se reconstruire après un drame familial.

Après trois saisons à Brest, Pierre Lees-Melou a rejoint le Paris FC en fin de mercato pour 6,5M€. Un changement nécessaire pour le milieu de 32 ans, désireux d’entamer un nouveau chapitre sur le plan sportif. « Quand vous êtes bloqué pendant plusieurs mercatos, ça agrandit vos envies de départ. Là, cet été, je trouvais que j'avais fait le tour avec le Stade Brestois, s’est-il justifié auprès d’Ici Breizh Izel. On avait tout vécu : les moments difficiles et le maintien, puis les moments de gloire. A mes yeux, un nouveau chapitre s'ouvrait pour Brest cette année, je ne voulais plus faire partie de cette nouvelle ère et avoir un nouveau défi. »

« Je voulais aussi quitter Brest car cela pouvait également nous aider à avancer avec ma femme » Mais cette nouvelle aventure était également importante pour Pierre Lees-Melou d’un point de vue personnel comme il l’a expliqué auprès de la radio locale, avec le décès de sa petite fille en 2022, âgée d'à peine quelques jours. « Je n'en ai jamais parlé. Mais, c'est aussi pour cela que j'avais cette relation particulière avec le président. Lui et Greg Lorenzi savaient ce qui s'était passé et à quel point c'était pour moi un moment très compliqué. Intimement, je voulais aussi quitter Brest pour cette raison car cela pouvait également nous aider à avancer avec ma femme », explique le joueur.