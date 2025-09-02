Paris FC : La famille Arnault passe un coup de fil, l'énorme transfert tenté

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Avec plus de 50M€ investis sur le marché, le Paris FC n'a pas ménagé ses efforts pour s’installer durablement en Ligue 1. Mais l’un des dossiers les plus ambitieux du club parisien — la venue de N’Golo Kanté — n’a finalement pas abouti, malgré des discussions avancées. Ce mardi, la raison de cet échec a été dévoilée.

Pour son retour dans l’élite, le Paris FC a frappé fort. La formation parisienne a dépensé près de 57M€ cet été, ce qui en fait l'un des clubs les plus actifs. Dans les dernières heures du mercato, Hamari Traoré et Jonathan Ikoné ont dit oui à la famille Arnault, qui a aussi tenté de recruter un champion du monde français.

Antoine Arnault a pris son téléphone Comme l'a confirmé L'Equipe, le Paris FC a tenté le gros coup N'Golo Kanté. Les négociations avec l’international tricolore, actuellement sous contrat avec Al-Ittihad en Arabie saoudite, ont été bien plus avancées qu’annoncé. Entamés à la mi-août, les échanges ont été menés discrètement par Antoine Arnault et Marco Neppe, futur directeur technique du club. Tellement confidentiel que même la direction sportive actuelle n’a été mise au courant que la semaine dernière.