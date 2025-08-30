Mercato : N’Golo Kanté au Paris FC, c’est validé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L’avenir de N’Golo Kanté pourrait connaître un nouveau tournant. Arrivé à un moment charnière de sa carrière, le milieu de terrain de 34 ans serait ouvert à un retour en France. Son agent l’aurait proposé à plusieurs clubs, dont le Paris FC. Une hypothèse étonnante qui suscite autant d’espoirs que de doutes.

Champion du monde en 2018, N’Golo Kanté se trouve dans une situation singulière alors qu’il entame la dernière année de son contrat avec Al-Ittihad. Selon les informations de Foot Mercato, le club saoudien ne serait pas fermé à un départ, ouvrant ainsi la porte à un possible transfert.

Kanté de retour en Ligue 1 ? Après une décennie passée loin de l’Hexagone, l’ancien joueur de Caen pourrait effectuer un retour inattendu dans le football français. Toujours selon les mêmes sources, son agent aurait pris l’initiative de le proposer à plusieurs clubs, parmi lesquels le Paris FC. Si l’hypothèse peut surprendre, elle n’en demeure pas moins cohérente avec une volonté de rapprochement géographique et familial.