Famille Arnault - Red Bull : Le Paris FC annonce du lourd !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il compte recruter encore trois ou quatre joueurs afin de pouvoir se maintenir sans trop de difficultés, le Paris FC a plus d’ambition que cela pour les années à venir. Comme l’a confié Pierre Ferracci, le club travaille en étroite collaboration avec Red Bull afin de construire une équipe de qualité et l’objectif de la famille Arnault est d’être à terme un prétendant à l’Europe.

Pour passer la première étape de son projet, se maintenir en Ligue 1, le Paris FC compte se montrer actif lors de la dernière semaine du marché des transferts. Comme indiqué par Pierre Ferracci dans Bartoli Time sur RMC, le club parisien va essayer de recruter trois ou quatre nouveaux joueurs afin d’obtenir son maintien sans trop de difficulté.

« On va faire encore trois, quatre recrutements cette semaine » « Je sais que c’est difficile. Ça me fait penser à ce qu’on a fait il y a deux ans quand on s’est dit “bon maintenant, il faut monter en Ligue 1.” On a transformé profondément l’équipe. Quand vous montez en Ligue 1, vous la transformez profondément. On va faire encore trois, quatre recrutements cette semaine, ça fera huit, neuf au total. Il faut un peu le temps que tout ça se mette en place. Il y a un puzzle à mettre en place. Il y a deux ans, on avait commencé très difficilement et puis après les deux tiers du championnat nous avaient permis d’être barragistes, puis la saison suivante, on est monté en Ligue 1. Il y a un apprentissage nécessaire et puis en même temps il y a cette transformation qui est importante », a déclaré Pierre Ferracci.