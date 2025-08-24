Le Paris FC annonce trois transferts, un mercato de folie annoncé ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ce samedi, le Paris FC a enchaîné une deuxième défaite en championnat. L'équipe promue a été vaincue par l'OM ce samedi (5-2). Après la rencontre, Stéphane Gilli s'est exprimé sur cette rencontre et sur le mercato estival, qui n'est toujours pas terminé dans la capitale. Encore trois recrues sont attendues dans l'effectif.

Le Paris FC traverse une entame de saison compliquée. Après sa promotion en Ligue 1, le club francilien a enchaîné une deuxième défaite consécutive ce samedi, battu par l’OM au Vélodrome sur le score de 5-2. Malgré un visage combatif, l’équipe de Stéphane Gilli doit encore trouver ses repères.

Des recrues encore attendues dans la capitale Au terme de la rencontre, Stéphane Gilli s’est exprimé sur l’état d’esprit de ses joueurs, mais aussi sur les limites actuelles de son effectif. Malgré les arrivées d'Otavio, de Kévin Trapp, de Willem Geubbels ou encore de Moses Simon, le coach du Paris FC espère encore accueillir des renforts avant la fin du mercato estival, le 1er septembre prochain.