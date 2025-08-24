Mercato : Il joue un vilain tour au Paris FC et jubile !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors qu’on l’annonçait déterminé à rejoindre le Paris FC, au point même de partir au bras de fer avec le LOSC, Benjamin André a finalement continué avec les Dogues. Le fait est qu’il a même prolongé jusqu’en 2028 dans le nord de la France. Président lillois, Olivier Létang est revenu sur ce retournement de situation, se réjouissant d’avoir pu conserver André au sein de l'effectif de Bruno Génésio.

Aujourd’hui, Benjamin André est donc encore et toujours un joueur du LOSC. Il y a quelques semaines, c’était pourtant difficile à prédire. En effet, le Lillois souhaitait absolument rejoindre le Paris FC, étant même prêt à partir au bras de fer avec la direction des Dogues pour obtenir gain de cause. Le PFC aurait pu réaliser un joli coup, mais c’est finalement Olivier Létang, président du LOSC, qui a trouvé les bons arguments pour convaincre André de rester et même prolonger jusqu'en 2028 dans le nord de la France.

« Je suis très heureux qu’il reste avec nous » En conférence de presse ce vendredi, Olivier Létang est revenu sur cette prolongation de Benjamin André. Le président du LOSC, bourreau du Paris FC, a alors confié : « La prolongation de Benjamin était quelque chose de très important. Il est l’ADN de ce qu’on veut développer, pas tout seul évidemment. C’était important qu’il reste une 7ème année. Il a tout gagné en France. Je suis très heureux qu’il reste avec nous ».