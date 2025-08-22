Après le PSG, il signe au Paris FC : Une décision fracassante est annoncée

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le Paris FC poursuit son mercato ambitieux. Après les arrivées de Moses Simon, Nhoa Sangui, Otavio et Willem Geubbels, le club de la capitale a officialisé ce mardi le recrutement de Kevin Trapp. L’ancien gardien du PSG, en provenance de Francfort, arrive dans la capitale pour épauler l'habituel numéro un Obed Nkambadio.

Le Paris FC réalise un été particulièrement animé sur le marché des transferts, marquant sa volonté de franchir un nouveau cap. Le club francilien, déterminé à jouer les premiers rôles en Ligue 1, a multiplié les renforts de qualité ces dernières semaines. Willem Geubbels, attaquant formé à l’Olympique Lyonnais a été transféré en provenance du FC Saint-Gall pour 9M€, plus 2,5M€ de bonus éventuels tout comme Moses Simon, Nhoa Sangui, Otavio, mais aussi Kévin Trapp.

« On est très contents de l'avoir » Le gardien allemand, ancien portier du PSG entre 2015 et 2018, retrouve la capitale française avec une solide expérience européenne, et s’engage pour trois saisons afin d’apporter son vécu et sa stabilité au sein de l’effectif dirigé par Stéphane Gilli. « Il est apte, il était à l'entraînement. Il a l'avantage de parler 6 langues dont très bien le français donc ça aide beaucoup pour l'adaptation (dans le vestiaire). On est très contents de l'avoir. C'était un choix sportif. C'était quelqu'un qu'on voulait, avec de l'expérience, avec... on ne va pas parler de sa carrière » a confié le coach du Paris FC en conférence de presse ce jeudi.