Transfert d’un buteur - Paris FC : Un énorme coup fuite dans la presse

En quête d’un attaquant durant ce mercato, le Paris FC aurait étudié la piste menant à Georges Mikautadze. Mais l’international géorgien n’a pas l’intention de quitter l’OL pour un autre club français. Cela ne signifie pas pour autant que le dossier est clos, puisqu’une possibilité de départ en Allemagne reste d’actualité.
En quête de renfort offensif, le Paris FC a récemment officialisé la signature de Willem Geubbels, passé par Monaco et l’OL. Avant ce recrutement, les dirigeants parisiens avaient exploré d’autres pistes, dont celle menant à Georges Mikautadze. Une option jugée ambitieuse, mais qui témoignait des nouvelles ambitions du club francilien.
Le Paris FC a tenté le coup
Selon les informations du journaliste Sacha Tavolieri, Mikautadze a clairement décliné les approches du Paris FC et du Stade Rennais. L’attaquant géorgien ne souhaite pas quitter l’OL pour un autre club français. Ce choix pourrait cependant évoluer si une offre sérieuse émanait de l’étranger.
Le feuilleton Mikautadze n'est pas terminé
Le club le plus concret à ce jour serait l’Eintracht Francfort, qui garde un œil attentif sur la situation de Mikautadze. Un possible départ d’Elye Wahi — cible de plusieurs clubs européens — pourrait ouvrir la voie à une offre pour l’attaquant de l’OL. Si cela se confirme, ce serait la seule piste qui semble aujourd’hui susceptible de faire bouger Mikautadze dans les prochaines semaines.