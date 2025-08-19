Transfert d’un buteur - Paris FC : Un énorme coup fuite dans la presse

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En quête d’un attaquant durant ce mercato, le Paris FC aurait étudié la piste menant à Georges Mikautadze. Mais l’international géorgien n’a pas l’intention de quitter l’OL pour un autre club français. Cela ne signifie pas pour autant que le dossier est clos, puisqu’une possibilité de départ en Allemagne reste d’actualité.

En quête de renfort offensif, le Paris FC a récemment officialisé la signature de Willem Geubbels, passé par Monaco et l’OL. Avant ce recrutement, les dirigeants parisiens avaient exploré d’autres pistes, dont celle menant à Georges Mikautadze. Une option jugée ambitieuse, mais qui témoignait des nouvelles ambitions du club francilien.

Le Paris FC a tenté le coup Selon les informations du journaliste Sacha Tavolieri, Mikautadze a clairement décliné les approches du Paris FC et du Stade Rennais. L’attaquant géorgien ne souhaite pas quitter l’OL pour un autre club français. Ce choix pourrait cependant évoluer si une offre sérieuse émanait de l’étranger.