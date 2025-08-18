«On est mort», l’annonce alarmante du Paris FC !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Maxime Lopez sonne déjà la sonnette d'alarme. Après la défaite de son équipe face à Angers ce dimanche (0-1), le milieu de terrain du Paris FC estime que son équipe doit faire mieux pour durer en Ligue 1. Une réaction est attendue dès la prochaine journée, face à un cador du championnat : l'OM.

Pour son retour dans l’élite, le Paris FC espérait lancer sa saison sur une note positive. Mais la rencontre face à Angers a mis en lumière l'étonnante fébrilité du groupe. Face à un adversaire à sa portée, les Parisiens se sont inclinés sur la plus petite des marges, laissant planer de sérieux doutes sur leur capacité à s’adapter au rythme de la Ligue 1. Le match contre l’OM, prévu samedi prochain, s’annonce comme un véritable test de maturité pour un groupe encore en rodage. Dans ce contexte, la prise de parole de Maxime Lopez sonne comme un avertissement.

Le discours de leader À chaud, l’ancien Marseillais a livré une analyse sans filtre. « En Ligue 1, il n’y a pas le temps. Je pense qu’il y avait un peu de pression pour certains, on a manqué un peu de tout en première mi-temps. Si on ne prend pas ce but un peu bête, le 0-0 à la mi-temps il est logique. Il faut que certains joueurs prennent la mesure du truc parce qu’en Ligue 1, il n’y a pas le temps et malheureusement, dès le week-end prochain, c’est déjà Marseille. Donc il y a pas le temps de dire: 'Ouais mais j’étais pas prêt pour la Ligue 1.' Ça va vite, il ne faut jamais sous-estimer les équipes » a déclaré le milieu de terrain du Paris FC.