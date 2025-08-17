Des Parisiens à Marseille ? Une annonce va tomber !

Défaits pour leur premier match dans cette nouvelle saison de Ligue 1, les hommes de Roberto De Zerbi devront rebondir très vite en affrontant le Paris FC à domicile la semaine prochaine. L'OM aura à cœur de se rattraper après son échec décevant face à Rennes. En face, une équipe qui pourra normalement compter sur ses supporters venus de la capitale.
Tout nouvel arrivant en Ligue 1 après sa remontée dans l'élite pour la première fois depuis des décennies, le Paris FC aura de gros défis à relever dès ses débuts. Lors de la deuxième journée, le club affrontera l'OM au Vélodrome. Mais contrairement au PSG, qui ne voit jamais ses supporters être autorisés à faire le déplacement, les choses seront différentes avec le Paris FC.
Le Paris FC va débarquer à Marseille
Comme le révèle Le Parisien ce dimanche, les supporters du Paris FC devraient être autorisés à se déplacer la semaine prochaine pour le match face à l'OM. Evidemment des mesures de sécurité seront mises en place comme à chaque fois pour éviter les débordements.
Réponse ce lundi pour le Paris FC
Au soutien de leur équipe pour son retour dans l'élite, le Paris FC espère avoir la chance de faire entendre sa voix au Vélodrome. Le Parisien précise qu'une réunion est prévue lundi à l'initiative de la préfecture pour trancher mais les feux semblent être au vert.