Des Parisiens à Marseille ? Une annonce va tomber !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Défaits pour leur premier match dans cette nouvelle saison de Ligue 1, les hommes de Roberto De Zerbi devront rebondir très vite en affrontant le Paris FC à domicile la semaine prochaine. L'OM aura à cœur de se rattraper après son échec décevant face à Rennes. En face, une équipe qui pourra normalement compter sur ses supporters venus de la capitale.

Tout nouvel arrivant en Ligue 1 après sa remontée dans l'élite pour la première fois depuis des décennies, le Paris FC aura de gros défis à relever dès ses débuts. Lors de la deuxième journée, le club affrontera l'OM au Vélodrome. Mais contrairement au PSG, qui ne voit jamais ses supporters être autorisés à faire le déplacement, les choses seront différentes avec le Paris FC.

Le Paris FC va débarquer à Marseille Comme le révèle Le Parisien ce dimanche, les supporters du Paris FC devraient être autorisés à se déplacer la semaine prochaine pour le match face à l'OM. Evidemment des mesures de sécurité seront mises en place comme à chaque fois pour éviter les débordements.