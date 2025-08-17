Mercato - Paris FC : Le joli coup à 3M€ en Ligue 1 !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En sortant d'une saison réussie en Ligue 2, le Paris FC s'est offert le droit de disputer la Ligue 1. Les dirigeants avaient de belles ambitions ces dernières semaines sur le mercato et ils viennent de valider l'arrivée de Willem Geubbels en provenance de Saint-Gall. Dans ce deal, l'AS Monaco va récupérer un peu d'argent comme il s'agissait de l'ancien club du joueur de 24 ans.

En mettant à l'œuvre un nouveau programme pour vivre cette nouvelle expérience dans l'élite du football français, le Paris FC a déjà dépensé beaucoup d'argent sur le mercato. Ce dimanche, le club a validé le recrutement de Willem Geubbels, une opération estimée à 11M€. Promis à un brillant avenir à l'époque, il avait quitté l'OL, son club formateur, en direction de Monaco pour 20M€. Il a ensuite débarqué libre à Saint-Gall, en Suisse, en 2023. Dans le dossier de l'attaquant, les Monégasques avaient placé une jolie clause.

L'AS Monaco va récupérer 3M€ Comme le rapporte Foot Mercato, le transfert de Willem Geubbels au Paris FC fait les affaires de l'AS Monaco. A l'époque, le club du Rocher avait négocié un joli pourcentage sur une revente de son attaquant, à hauteur de 30% sur le montant brut du transfert. Soit environ 3M€ puisque le transfert sans bonus est estimé à 9M€.