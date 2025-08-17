C'est la folie sur le mercato, le Paris FC annonce sept transferts !

Depuis l'ouverture du mercato estival, le Paris FC a officialisé quatre nouvelles arrivées : Nhoa Sangui, Moses Simon, Otavio et Willem Geubbels ce dimanche matin. Interrogé sur le recrutement avant le déplacement à Angers, Stéphane Gilli a annoncé que l'objectif était d'avoir sept nouveaux joueurs au total d'ici la fin du marché.
Grâce à sa place de dauphin du FC Lorient en Ligue 2, le Paris FC a validé son ticket pour monter en Ligue 1. Déterminé à ne pas faire de la figuration dans l'élite, le club présidé par Pierre Ferracci a décidé d'enflammer le mercato cet été. En effet, le PFC a déjà officialisé quatre transferts depuis l'ouverture du marché : Nhoa Sangui (Stade de Reims, latéral gauche), Moses Simon (FC Nantes, ailier gauche), Otavio (FC Porto, défenseur central) et Willem Geubbels (FC Saint-Gall, avant-centre). Arrivé ce dimanche matin à Paris, l'attaquant de 24 ans a paraphé un contrat de cinq saisons, soit jusqu'au 30 juin 2030.
«On voulait six-sept recrues»
Interrogé sur le recrutement du Paris FC avant le déplacement à Angers (ce dimanche après-midi) et l'annonce de la signature de Willem Geubbels, Stéphane Gilli a fait savoir que l'objectif du club était de finaliser sept transferts au total. « Le mercato est peut-être un peu plus long que prévu, mais on travaille intelligemment sans se précipiter. Je ne parle que des joueurs qui sont sous contrat, mais on voulait six-sept recrues, il en manque donc trois ou quatre », a révélé le coach du PFC dans des propos rapportés par RMC Sport.
Après Trapp, le PFC veut recruter un milieu et un latéral
D'après les indiscrétions de RMC Sport, Kevin Trapp est attendu au Paris FC dans les jours qui viennent, et ce, pour devenir la doublure du portier Obed Nkambadio. De surcroit, la famille Arnault aimerait recruter un milieu récupérateur (Amadou Haïdara ?) et un latéral droit d'ici la fin du mercato estival, programmé le 1er septembre à 20 heures. Affaire à suivre...