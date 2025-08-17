C'est la folie sur le mercato, le Paris FC annonce sept transferts !

Amadou Diawara

Depuis l'ouverture du mercato estival, le Paris FC a officialisé quatre nouvelles arrivées : Nhoa Sangui, Moses Simon, Otavio et Willem Geubbels ce dimanche matin. Interrogé sur le recrutement avant le déplacement à Angers, Stéphane Gilli a annoncé que l'objectif était d'avoir sept nouveaux joueurs au total d'ici la fin du marché.

Grâce à sa place de dauphin du FC Lorient en Ligue 2, le Paris FC a validé son ticket pour monter en Ligue 1. Déterminé à ne pas faire de la figuration dans l'élite, le club présidé par Pierre Ferracci a décidé d'enflammer le mercato cet été. En effet, le PFC a déjà officialisé quatre transferts depuis l'ouverture du marché : Nhoa Sangui (Stade de Reims, latéral gauche), Moses Simon (FC Nantes, ailier gauche), Otavio (FC Porto, défenseur central) et Willem Geubbels (FC Saint-Gall, avant-centre). Arrivé ce dimanche matin à Paris, l'attaquant de 24 ans a paraphé un contrat de cinq saisons, soit jusqu'au 30 juin 2030.

«On voulait six-sept recrues» Interrogé sur le recrutement du Paris FC avant le déplacement à Angers (ce dimanche après-midi) et l'annonce de la signature de Willem Geubbels, Stéphane Gilli a fait savoir que l'objectif du club était de finaliser sept transferts au total. « Le mercato est peut-être un peu plus long que prévu, mais on travaille intelligemment sans se précipiter. Je ne parle que des joueurs qui sont sous contrat, mais on voulait six-sept recrues, il en manque donc trois ou quatre », a révélé le coach du PFC dans des propos rapportés par RMC Sport.