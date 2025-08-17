Paris FC : L'entraineur a bouclé un transfert à 7M€ !

Amadou Diawara

Pour renforcer son attaque, le Paris FC a bouclé la signature de Moses Simon. En effet, le club présidé par Pierre Ferracci a déboursé environ 7M€ pour s'attacher les services de l'international nigérian. D'après Moses Simon, Stéphane Gilli l'a convaincu de rejoindre son effectif cet été.

Après avoir passé six saisons au FC Nantes, Moses Simon a décidé de se lancer un tout nouveau défi. En effet, l'attaquant de 30 ans a rejoint le Paris FC - tout juste promu en Ligue 1 - lors de ce mercato estival. Pour convaincre Waldemar Kita de vendre Moses Simon, le PFC a dégainé une offre avoisinant les 7M€.

«J’ai aimé son discours, il m’a donné confiance» Avant de disputer son tout premier match officiel sous ses nouvelles couleurs (déplacement à Angers ce dimanche après-midi), Moses Simon a expliqué son choix de signer au Paris FC. « Pourquoi avez-vous décidé de rejoindre le Paris FC ? J’aime Paris, mais le plus important pour moi c’était le projet qu’on m’a présenté : celui de monter un grand club. Au final, ça a été facile de choisir. Les gens ont peut-être été surpris. C’est normal. Mais personne ne choisit pour moi. Je décide pour le bien de ma famille. Et j’ai considéré que le Paris FC était la meilleure option pour nous », a confié l'international nigérian. Dans la foulée, Moses Simon a avoué que Stéphane Gilli l'avait convaincu de migrer vers Paris cet été.