Transfert de dernière minute au PSG : L'annonce cash à la télévision !

La saison 2025/2026 de Ligue 1 a officiellement débuté pour l'AS Monaco ce samedi soir. Et ce, avec la réception du Havre et une victoire sur le score de 3 buts à 1. Présent sur le tableau d'affichage de la rencontre grâce à son but, Maghnes Akliouche a mis un terme au feuilleton autour de son avenir ainsi qu'un hypothétique transfert au PSG.

Rodrygo Goes ou Maghnes Akliouche. En cas de départs dans le secteur offensif du PSG avec Randal Kolo Muani ou encore Kang-in Lee entre autres, le comité directeur du Paris Saint-Germain pourrait se laisser convaincre par un éventuel renfort d'ici la clôture du mercato le 1er septembre prochain. C'est en effet les informations que communiquaient le journaliste Fabrice Hawkins et le chroniqueur Walid Acherchour sur les ondes de RMC dernièrement.

«Notre ambition est de le garder avec nous à Monaco» Directeur sportif de l'AS Monaco, Thiago Scuro profitait d'un récent passage en conférence de presse afin de faire connaître la position officielle du club monégasque au sujet du dossier Akliouche auquel le PSG est lié depuis plus d'un an désormais. « Je le dis depuis le début, Maghnes est un joueur vraiment spécial, un joueur unique. Il est aussi bien installé à Monaco, donc personne n’est dans l’obligation de faire quelque chose dans sa situation. On espère pouvoir lui montrer qu’il serait bénéfique pour lui de faire au moins une saison de plus avec l’AS Monaco. Il reste encore deux semaines de mercato, nous verrons bien ce qu’il va se passer. Mais notre ambition est de le garder avec nous à Monaco ».