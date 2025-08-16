PSG : La presse anglaise annonce un transfert à 45M€ !

Pierrick Levallet

La fin du mercato s’annonce particulièrement animée pour le PSG. Le club de la capitale cherche toujours à se débarrasser de Gianluigi Donnarumma. Le portier italien aurait d’ailleurs quelques options sur le marché des transferts. Les Rouge-et-Bleu auraient d’ailleurs fixé leur prix pour le gardien de 26 ans, et le transfert devrait se construire autour de cette somme.

Le PSG devrait vivre une fin de mercato assez agitée cet été. Après avoir mis la main sur Lucas Chevalier, le club de la capitale souhaiterait se séparer de Gianluigi Donnarumma. Les négociations pour sa prolongation n’ont pas abouti à un accord. Les Rouge-et-Bleu voudraient donc le vendre dès cet été pour éviter un départ libre en juin 2026.

Donnnarumma affole le mercato Gianluigi Donnarumma aurait d’ailleurs l’embarras du choix pour son avenir. Le gardien de but de 26 ans serait sur les tablettes de quelques cadors européens. Manchester City semble être le club le plus avancé sur le dossier, mais le Bayern Munich, Chelsea et Manchester United se tiendraient à l’affût.