PSG : La presse anglaise annonce un transfert à 45M€ !

La fin du mercato s’annonce particulièrement animée pour le PSG. Le club de la capitale cherche toujours à se débarrasser de Gianluigi Donnarumma. Le portier italien aurait d’ailleurs quelques options sur le marché des transferts. Les Rouge-et-Bleu auraient d’ailleurs fixé leur prix pour le gardien de 26 ans, et le transfert devrait se construire autour de cette somme.
Le PSG devrait vivre une fin de mercato assez agitée cet été. Après avoir mis la main sur Lucas Chevalier, le club de la capitale souhaiterait se séparer de Gianluigi Donnarumma. Les négociations pour sa prolongation n’ont pas abouti à un accord. Les Rouge-et-Bleu voudraient donc le vendre dès cet été pour éviter un départ libre en juin 2026.
Donnnarumma affole le mercato
Gianluigi Donnarumma aurait d’ailleurs l’embarras du choix pour son avenir. Le gardien de but de 26 ans serait sur les tablettes de quelques cadors européens. Manchester City semble être le club le plus avancé sur le dossier, mais le Bayern Munich, Chelsea et Manchester United se tiendraient à l’affût.
Le PSG a fixé son prix
Le PSG, de son côté, aurait fixé son prix pour Gianluigi Donnarumma. Comme le rapporte TeamTALK, les Rouge-et-Bleu attendraient une somme avoisinant les 45M€ pour le champion d’Europe. Le deal devrait d’ailleurs s’articuler autour de ce montant cet été. Reste maintenant à savoir lequel des prétendants de Gianluigi Donnarumma s’alignera sur les exigences parisiennes.