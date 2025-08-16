Donnarumma - PSG : Ca brûle en coulisses !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

C'est terminé entre le PSG et Gianluigi Donnarumma. Les Parisiens ont pris la décision de changer son fusil d'épaule dans les buts en recrutant Lucas Chevalier pour occuper son rôle de titulaire. Direction Manchester City pour Donnarumma avec un contrat qui se dessine de jour en jour. Et une opération pourrait tout débloquer.

« Quelqu'un a décidé que je ne pouvais plus faire partie du groupe ni contribuer aux succès de l'équipe ». Mardi soir, Gianluigi Donnarumma ouvrait son cœur par l'intermédiaire d'une publication Instagram. Sans le nommer, le portier italien remettait la faute sur Luis Enrique concernant l'échec de sa continuité au PSG. A un an de l'expiration de son bail chez le champion d'Europe, la séparation est déjà actée.

Coup de théâtre entre Manchester City et Donnarumma ? Selon les informations de L'Equipe et de La Stampa, les hauts représentants de Manchester City et l'entourage de Gianluigi Donnarumma se seraient déjà mis d'accord sur les bases d'un contrat avec un salaire annuel de 12M€. Le journaliste Florian Plettenberg de Sky Deutschland a tempéré cette nouvelle en expliquant qu'un accord serait presque entériné, mais pas encore.