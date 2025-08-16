Donnarumma - PSG : Ca brûle en coulisses !

C'est terminé entre le PSG et Gianluigi Donnarumma. Les Parisiens ont pris la décision de changer son fusil d'épaule dans les buts en recrutant Lucas Chevalier pour occuper son rôle de titulaire. Direction Manchester City pour Donnarumma avec un contrat qui se dessine de jour en jour. Et une opération pourrait tout débloquer.
« Quelqu'un a décidé que je ne pouvais plus faire partie du groupe ni contribuer aux succès de l'équipe ». Mardi soir, Gianluigi Donnarumma ouvrait son cœur par l'intermédiaire d'une publication Instagram. Sans le nommer, le portier italien remettait la faute sur Luis Enrique concernant l'échec de sa continuité au PSG. A un an de l'expiration de son bail chez le champion d'Europe, la séparation est déjà actée.
Coup de théâtre entre Manchester City et Donnarumma ?
Selon les informations de L'Equipe et de La Stampa, les hauts représentants de Manchester City et l'entourage de Gianluigi Donnarumma se seraient déjà mis d'accord sur les bases d'un contrat avec un salaire annuel de 12M€. Le journaliste Florian Plettenberg de Sky Deutschland a tempéré cette nouvelle en expliquant qu'un accord serait presque entériné, mais pas encore.
Le feu vert est attendu pour Ederson
Sky Deutschland explique que Pep Guardiola cultiverait bel et bien le désir de compter sur Gianluigi Donnarumma pour la saison à venir. Cependant, rien ne pourrait être signé tant qu'Ederson n'aurait pas trouvé un terrain d'entente final avec les décideurs de Galatasaray pour s'installer à Istanbul et laisser la place à Donnarumma à l'Etihad Stadium.