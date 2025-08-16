Le PSG veut signer un nouveau coup historique, l'annonce en direct !

Amadou Diawara

Lors de la saison 2024-2025, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a réalisé une saison historique, remportant quatre trophées au total : la Ligue 1, la Coupe de France, le Trophée des Champions et la Ligue des Champions. Avant la reprise du championnat, Luis Enrique a avoué qu'il voulait répéter cet exploit durant cet exercice 2025-2026.

«On veut tout gagner» Alors que le PSG vient d'être sacré à la Supercoupe d'Europe, Luis Enrique a affirmé qu'il voulait voir ses joueurs remporter tous les trophées cette saison. « Le sacre en Supercoupe d'Europe ? C'est un bon moyen de commencer la Ligue 1, qui est un objectif pour nous. Quels sont nos objectifs maintenant ? Après la saison dernière, c'est facile : on veut tout gagner, on espère être capable de gagner tous les trophées. La première saison, quand je suis arrivé, marquer l'histoire était l'objectif. On veut continuer à le faire. On doit chercher la deuxième Ligue des champions. C'est difficile, mais motivant », a déclaré le coach du PSG au micro de PSG TV ce samedi après-midi.