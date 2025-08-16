Le PSG veut signer un nouveau coup historique, l'annonce en direct !

Lors de la saison 2024-2025, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a réalisé une saison historique, remportant quatre trophées au total : la Ligue 1, la Coupe de France, le Trophée des Champions et la Ligue des Champions. Avant la reprise du championnat, Luis Enrique a avoué qu'il voulait répéter cet exploit durant cet exercice 2025-2026.
Le PSG n'oubliera jamais la saison 2024-2025. En effet, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi a réalisé un quadruplé historique, ayant remporté à la fois la Ligue 1, le Trophée des Champions, la Coupe de France et sa toute première Ligue des Champions.
«On veut tout gagner»
Alors que le PSG vient d'être sacré à la Supercoupe d'Europe, Luis Enrique a affirmé qu'il voulait voir ses joueurs remporter tous les trophées cette saison. « Le sacre en Supercoupe d'Europe ? C'est un bon moyen de commencer la Ligue 1, qui est un objectif pour nous. Quels sont nos objectifs maintenant ? Après la saison dernière, c'est facile : on veut tout gagner, on espère être capable de gagner tous les trophées. La première saison, quand je suis arrivé, marquer l'histoire était l'objectif. On veut continuer à le faire. On doit chercher la deuxième Ligue des champions. C'est difficile, mais motivant », a déclaré le coach du PSG au micro de PSG TV ce samedi après-midi.
«On doit chercher la deuxième Ligue des champions»
Dans la foulée, Luis Enrique en a rajouté une couche en conférence de presse. « Mon ambition pour cette saison ? Continuer à marquer l'histoire, c'était le premier objectif le jour où je suis arrivé au PSG. On vient de le faire, mais c'est très difficile de voir une équipe gagner la C1 deux fois. C'est notre objectif. On est très ambitieux. On sait que ce sera difficile, mais c'est normal d'avoir cette mentalité. Ça dépendra de nous, de notre niveau. C'est un objectif très amusant », a conclu l'entraineur du PSG.