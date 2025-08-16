Transfert annulé : Son «rêve incroyable» loin du PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Longtemps convoité par le PSG sur ce mercato estival, le jeune prodige argentin Franco Mastantuono s’est finalement engagé en faveur du Real Madrid contre 63M€. Ayant officiellement rejoint les Merengue ce jeudi, le crack de 18 ans s’est dit extrêmement fier et heureux de rejoindre la formation madrilène, lui qui vit un formidable rêve.

Désormais très attentif au marché des jeunes talents, le PSG a voulu tenter un gros coup cet été. En effet, le club parisien avait trouvé un accord avec Franco Mastantuono, considéré comme le plus grand talent de sa génération en Argentine. Mais finalement, le Real Madrid a débarqué tardivement et a finalisé ce dossier, contre un gros montant de 63M€.

Mastantuono a recalé le PSG Ayant fêté ses 18 ans ce jeudi, Franco Mastantuono a été officiellement introduit comme nouveau joueur du Real Madrid. Lors de sa conférence de presse, le crack argentin n’a pas hésité à remercier le PSG et Luis Enrique pour leur intérêt à son égard : « Plusieurs clubs se sont intéressés à moi, je leur témoigne tout mon respect. J'ai parlé avec Luis Enrique et il a été très clair avec moi. Je le félicite pour le titre remporté hier soir. »