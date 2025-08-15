Donnarumma : Le PSG dénonce un énorme mensonge !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Il y a quelques jours, l’agent de Gianluigi Donnarumma, Enzo Raiola, est sorti du silence. Ce dernier a notamment affirmé que le gardien italien avait accepté de prolonger son contrat au PSG, mais qu’au moment de signer, les dirigeants parisiens avaient modifié les termes du nouveau bail. Une version complètement démentie par le club de la capitale.

Entre le PSG et Gianluigi Donnarumma, c’est terminé! Sur ses réseaux sociaux, le gardien italien a fait ses adieux aux supporters parisiens. Pour rappel, alors que son contrat expire en 2026, le portier de 26 ans ne sera pas conservé par Paris, qui a signé Lucas Chevalier. Depuis quelques jours, deux versions s’opposent dans cette rupture, avec dans un premier temps, l’agent du joueur Enzo Raiola, qui affirme que le PSG s’est montré fourbe dans ce dossier.

Le PSG prend le clan Donnarumma en traître ? « Le PSG avait formulé différentes demandes. Au final, nous avions accepté une offre inférieure au salaire actuel parce que Gigio voulait rester. Puis, ils ont changé les règles du jeu et à ce moment-là, nous avons interrompu les négociations pour nous revoir après la finale de la Ligue des champions. Nous nous sommes revus avant la Coupe du monde des clubs et ils m’ont confirmé leur volonté de continuer. Le choix de ne pas prolonger a été pris durant le Mondial des clubs, le PSG m’avait même demandé de ne rien communiquer officiellement », a notamment confié Enzo Raiola auprès de la télévision italienne.