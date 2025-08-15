Donnarumma : Le PSG dénonce un énorme mensonge !

Il y a quelques jours, l’agent de Gianluigi Donnarumma, Enzo Raiola, est sorti du silence. Ce dernier a notamment affirmé que le gardien italien avait accepté de prolonger son contrat au PSG, mais qu’au moment de signer, les dirigeants parisiens avaient modifié les termes du nouveau bail. Une version complètement démentie par le club de la capitale.
Entre le PSG et Gianluigi Donnarumma, c’est terminé! Sur ses réseaux sociaux, le gardien italien a fait ses adieux aux supporters parisiens. Pour rappel, alors que son contrat expire en 2026, le portier de 26 ans ne sera pas conservé par Paris, qui a signé Lucas Chevalier. Depuis quelques jours, deux versions s’opposent dans cette rupture, avec dans un premier temps, l’agent du joueur Enzo Raiola, qui affirme que le PSG s’est montré fourbe dans ce dossier.
Le PSG prend le clan Donnarumma en traître ?
« Le PSG avait formulé différentes demandes. Au final, nous avions accepté une offre inférieure au salaire actuel parce que Gigio voulait rester. Puis, ils ont changé les règles du jeu et à ce moment-là, nous avons interrompu les négociations pour nous revoir après la finale de la Ligue des champions. Nous nous sommes revus avant la Coupe du monde des clubs et ils m’ont confirmé leur volonté de continuer. Le choix de ne pas prolonger a été pris durant le Mondial des clubs, le PSG m’avait même demandé de ne rien communiquer officiellement », a notamment confié Enzo Raiola auprès de la télévision italienne.
Une version démentie au PSG
Cependant, comme l’indique le Parisien, le PSG dément totalement cette version. « Donnarumma s’est vu proposer un nouveau contrat, faisant de lui, à nouveau, l’un des gardiens de but les mieux payés au monde, mais il en voulait plus. Luis Enrique a donc dit : D’accord, passons à autre chose », glisse auprès du quotidien un fin connaisseur du dossier !