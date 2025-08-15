Divorce au PSG, un grand mystère est annoncé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce n’est clairement plus un secret, mais le divorce est complètement acté entre Gianluigi Donnarumma et le PSG. Le gardien italien, qui a effectué ses adieux auprès des supporters, est proche de s’engager en Premier League. Alors que plusieurs versions de cette rupture entre les deux camps sont sorties dans la presse, difficile de distinguer le vrai du faux…

Le PSG va perdre l’un de ses héros de la saison dernière. Sous contrat jusqu’en juin 2026 à Paris, Gianluigi Donnarumma aurait refusé de prolonger au sein du club de la capitale. Pourtant, l’agent du joueur, Enzo Raiola, affirme quant à lui que c’est bien le PSG qui a modifié les termes du contrat que le gardien italien s’apprêtait à signer.

Donnarumma va quitter le PSG Alors que les deux versions s’opposent, une chose est désormais certaine : le numéro 99 ne va pas faire de vieux os au PSG. Avec l’arrivée de Lucas Chevalier, le club parisien a indiqué la porte de sortie à l’Italien, qui tiendrait déjà un accord verbal avec Pep Guardiola et Manchester City. De son côté, le PSG valorise son gardien aux alentours des 40M€…