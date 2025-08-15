PSG : Détruit par Messi, il va prendre sa revanche !

La saison dernière, Vitinha a rayonné au sein du milieu de terrain du PSG, au point d’être nommé parmi les prétendants au Ballon d’or. Une juste récompense pour le Portugais qui est passé par quelques moments plus compliqués à Paris, notamment lors du passage de Lionel Messi. L’ancien joueur du FC Porto est d’ailleurs en lice pour devenir l’un des vice-capitaines parisiens, ce qui serait une belle revanche.
D’après les informations de L’Équipe, dans les prochaines semaines un vote devrait avoir lieu au PSG pour élire le prochain capitaine du club de la capitale. Sauf revirement de situation, le brassard devrait rester propriété de Marquinhos, mais il va également falloir trouver de nouveaux vice-capitaines.
Donnarumma et Presnel Kimpembe vont s’en aller
Ce n’est un secret pour personne, Gianluigi Donnarumma est tout proche de la sortie au PSG. Un départ acté depuis l’arrivée de Lucas Chevalier, mais qui va forcer le club de la capitale à se réorganiser. En effet, l’Italien faisait partie des vice-capitaines parisiens, au même titre que Presnel Kimpembe, lui aussi annoncé sur le départ cet été.
Vitinha futur vice-capitaine ?
Le PSG va donc devoir se trouver deux nouveaux vice-capitaines et plusieurs noms émergent. Selon les informations de L’Équipe, Fabian Ruiz ou Vitinha pourraient prendre du gallon. Cela serait une belle récompense pour le Portugais, qui est devenu l’une des figures du club de la capitale dernièrement. Une progression nette pour le milieu de terrain qui, il y a quelques saisons, était fortement critiqué, notamment par Lionel Messi, son ancien coéquipier. L'élégant numéro 17 parisien pourrait donc prendre une belle revanche.