PSG - Barcola : Le transfert de rêve à 150M€ !

Les prochaines semaines risquent d’être agitées pour le PSG sur le mercato. Bradley Barcola fait notamment l’objet de rumeurs au sujet de son avenir ces derniers temps. L’international français aurait tapé dans l’oeil de quelques clubs, dont Liverpool. Mais les Reds auraient une autre priorité sur le marché des transferts.

Le PSG devrait vivre une fin de mercato assez agitée. Si les dirigeants parisiens doivent s’occuper du feuilleton Gianluigi Donnarumma, le cas Bradley Barcola enflamme aussi le marché des transferts. L’international français aurait tapé dans l’oeil de plusieurs cadors européens. La Premier League ferait notamment les yeux doux à l’ailier de 22 ans.

Liverpool privilégie Alexander Isak à Bradley Barcola En effet, Liverpool aurait coché le nom de Bradley Barcola sur sa liste. Mais comme le rapporte TeamTALK, les Reds auraient une autre priorité sur le mercato : Alexander Isak. Le buteur suédois rêverait de rejoindre le club de la Mersey. Newcastle pourrait d’ailleurs se laisser convaincre par une offre avoisinant les 150M€ pour l’attaquant de 25 ans.