Transfert à 5M€ : Coup de théâtre à l'OM !

Amadou Diawara

L'OM serait ouvert à l'idée de boucler le départ de Derek Cornelius lors de ce mercato estival. Alors que son prix de vente est fixé à 5M€, le club phocéen serait prêt à accepter une offre inférieure pour faciliter le transfert du défenseur central de 27 ans.

Très en vue du côté de Malmo, Derek Cornelius a séduit la direction de l'OM. Désirant boucler le transfert de l'international canadien, le club présidé par Pablo Longoria a formulé une offre à hauteur de 4M€ lors de l'été 2024. Une proposition qui a fait mouche.

L'OM est prêt à vendre Cornelius Arrivé à l'OM il y a seulement un an, Derek Cornelius pourrait tout de même faire ses valises lors de ce mercato estival. D'après les indiscrétions de Foot Mercato, le club marseillais n'exclurait pas l'idée de vendre son numéro 13 avant la fermeture du marché, programmée le 1er septembre à 20 heures.