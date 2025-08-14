Transfert au PSG : La presse anglaise confirme pour Guardiola !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

A la suite de la décision du PSG de l'écarter du groupe pour disputer la Supercoupe d'Europe, Gianluigi Donnarumma a annoncé son départ du club cet été. Le portier italien, qui a débarqué en 2021, est déjà approché par plusieurs clubs pour son avenir. C'est avec Manchester City que les contacts semblent privilégiés puisqu'il a été en contact avec Pep Guardiola. Donnarumma pourrait donc finir par déposer ses valises prochainement.

Dans le viseur de Manchester City pour un transfert cet été, Gianluigi Donnarumma semble avoir trouvé sa voie. Le gardien italien semble avoir mal vécu la décision du PSG à son encontre, le club ayant choisi de faire de Lucas Chevalier sa nouvelle recrue le nouveau gardien numéro un, le délaissant totalement. Il pourrait se relancer à Manchester City, où les contacts sont de plus en plus réguliers.

Donnarumma tout proche de Manchester City Comme le rapporte le quotidien britannique The Telegraph, l'agent de Gianluigi Donnarumma est en pleine discussion avec Pep Guardiola, l'entraîneur de Manchester City, pour un futur recrutement. Le portier italien va quitter Paris d'ici la fin du mercato et le club anglais semble être l'option la plus crédible. Il faudra encore négocier.