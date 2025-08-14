Gros transfert au PSG : Marquinhos lance un avertissement pour l’avenir !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Nouveau gardien du PSG après un feuilleton très animé, Lucas Chevalier a connu sa grande première avec sa nouvelle équipe mercredi soir. Le gardien français était aligné pour la Supercoupe d'Europe face à Tottenham pour lancer la nouvelle saison et les vainqueurs de la Ligue des champions ont réussi à s'imposer lors de la séance de tirs au but. L'ancien Lillois s'est rendu utile malgré une erreur sur le deuxième but des Spurs. Une première sous haute tension à laquelle il faudra s'habituer selon Marquinhos.

De retour à peine un mois après sa défaite en finale de la Coupe du monde des clubs, le PSG a souffert pour venir à bout de Tottenham, vainqueur de la Ligue Europa. Le club de la capitale a finalement dû s'en tenir à son gardien lors de la séance de tirs au but. Une performance saluée par Marquinhos qui sait que les enjeux seront grands au cours des prochains mois pour Lucas Chevalier.

Lucas Chevalier passé au peigne fin En progression depuis quelques années, Lucas Chevalier vient de débarquer à Paris, un nouveau défi qui s'annonce passionnant mais peut-être dangereux pour lui. Malgré son erreur sur le deuxième but des Spurs, il a tenu bon pour offrir la victoire à son équipe. « Pour les penaltys, on a fait confiance à Lucas. On le connaît. Il vient d’arriver, c’est un moment pour lui de se rassurer. Je suis très heureux, il a réussi. Après, les tireurs ont très bien fait le boulot » souligne Marquinhos après la rencontre au micro de Canal+.