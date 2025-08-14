PSG - Lucas Chevalier : La première polémique réglée en direct ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Cet été, le PSG a fini par faire un choix entre Gianluigi Donnarumma et Lucas Chevalier. En privilégiant le Français, le club de la capitale allait vite être mis au courant de ses capacités dans sa nouvelle équipe avec ce match de Supercoupe d'Europe contre Tottenham. Mercredi soir à Udine, les hommes de Luis Enrique se sont imposés dans cette compétition les opposant aux champions de la Ligue Europa. Pour sa première, Lucas Chevalier a été salué par Marquinhos.

Arrivé à Paris officiellement la semaine dernière, Lucas Chevalier n'a pas mis longtemps avant d'être aligné. Pour cette Supercoupe d'Europe, le PSG a fini par triompher lors de la séance de tirs au but. Une première très animée pour le gardien de 23 ans qui s'est rendu coupable d'une erreur sur le deuxième but des Spurs. Pas de quoi inquiéter Marquinhos qui valide totalement ce match pour entrer dans cette nouvelle saison.

Le PSG vainqueur dans la douleur De retour pile un mois après sa finale perdue en finale de la Coupe du monde des clubs face à Chelsea, le PSG est allé chercher une première victoire au bout du suspense pour démarrer l'exercice 2025-2026. Les Parisiens ont renversé la rencontre en fin de match alors qu'ils étaient menés 2-0. Pour sa première, Lucas Chevalier était forcément scruté. « Pour les penaltys, on a fait confiance à Lucas. On le connaît. Il vient d’arriver, c’est un moment pour lui de se rassurer. Je suis très heureux, il a réussi. Après, les tireurs ont très bien fait le boulot » a réagi Marquinhos après le match au micro de Canal+.