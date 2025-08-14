PSG : La prochaine équipe de Donnarumma est confirmée

Le départ de Gianluigi Donnarumma du PSG continue d’alimenter les débats. L’international italien, écarté du projet parisien cet été, a officiellement fait ses adieux au club. Si les raisons de cette rupture restent floues, certains observateurs pointent un choix incompréhensible pour un gardien considéré comme l’un des meilleurs au monde.
Arrivé en 2021 en provenance de l’AC Milan, Gianluigi Donnarumma devait incarner l’avenir du poste au PSG. Trois ans plus tard, l’histoire prend fin de manière abrupte. Cet été, Luis Enrique et la direction sportive ont tranché : le portier italien n’entre plus dans leurs plans.
L'Italie crie à l'injustice
Un choix qui surprend, d’autant que Donnarumma sort d’une saison solide au PSG, sans gros accrocs sportifs. « L’expulsion de Donnarumma par le PSG est une histoire tellement absurde qu’on se demande : qui ment ? Est-il possible qu’en France, ils aient vraiment choisi d’expulser le meilleur gardien du monde actuel, et de loin ? Sont-ils fous ? » a confié Fabrizio Biasin.
Un avenir en Angleterre
Et selon lui, l’avenir de Donnarumma pourrait s’écrire en Premier League. « La lettre d’adieu de Gigio détaille son avenir loin de Paris et, vraisemblablement, à la cour de Pep dans la charmante ville de Manchester. Sauf surprise imprévue… » a avancé Biasin dans son éditorial publié par TMW.