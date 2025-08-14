PSG : La prochaine équipe de Donnarumma est confirmée

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le départ de Gianluigi Donnarumma du PSG continue d’alimenter les débats. L’international italien, écarté du projet parisien cet été, a officiellement fait ses adieux au club. Si les raisons de cette rupture restent floues, certains observateurs pointent un choix incompréhensible pour un gardien considéré comme l’un des meilleurs au monde.

Arrivé en 2021 en provenance de l’AC Milan, Gianluigi Donnarumma devait incarner l’avenir du poste au PSG. Trois ans plus tard, l’histoire prend fin de manière abrupte. Cet été, Luis Enrique et la direction sportive ont tranché : le portier italien n’entre plus dans leurs plans.

L'Italie crie à l'injustice Un choix qui surprend, d’autant que Donnarumma sort d’une saison solide au PSG, sans gros accrocs sportifs. « L’expulsion de Donnarumma par le PSG est une histoire tellement absurde qu’on se demande : qui ment ? Est-il possible qu’en France, ils aient vraiment choisi d’expulser le meilleur gardien du monde actuel, et de loin ? Sont-ils fous ? » a confié Fabrizio Biasin.