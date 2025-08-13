Donnarumma viré : Une légende se mêle de la grosse polémique avec le PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Gianluigi Donnarumma l'a confirmé, le PSG ne compte aujourd'hui plus du tout sur lui. Alors que Lucas Chevalier a été recruté, l'Italien est désormais invité à se trouver un nouveau club. Une situation incompréhensible de l'autre côté des Alpes, où de nombreuses voix s'élèvent pour s'insurger du traitement réservé à Donnarumma. C'est notamment le cas de la légende italienne, Dino Zoff.

« Malheureusement, quelqu'un a décidé que je ne pouvais plus partie du groupe ni contribuer aux succès de l'équipe ». C'est par ce message posté sur Instagram ce mardi que Gianluigi Donnarumma a confirmé son départ imminent du PSG. Plus dans les plans de Luis Enrique, qui a accueilli Lucas Chevalier, l'Italien doit donc se trouver un nouveau club. Alors qu'on annonce notamment Donnarumma vers Manchester City, il peut au passage compter sur le soutien de ses compatriotes.

« Je ne comprends pas ce qui a pu se passer » En effet, en Italie, on crie au scandale face à ce qui arrive à Gianluigi Donnarumma au PSG. Légende du football transalpin, Dino Zoff a notamment fait savoir pour ANSA : « Je ne comprends pas ce qui a pu se passer, d'autant plus que sa contribution a été primordiale. La situation est floue, tout comme la raison d'une décision aussi grave. Et aussi parce que le succès du PSG en Ligue des champions lui est en partie dû ».