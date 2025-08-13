Transfert à 35M€ : Coup de théâtre au PSG !

Pierrick Levallet

Le feuilleton Gianluigi Donnarumma est en train de toucher à sa fin. Ce mardi, le gardien de but de 26 ans a officialisé son départ du PSG. Le portier italien envisageait pourtant l’idée de rester dans la capitale malgré l’arrivée de Lucas Chevalier. Mais le champion d’Europe aurait finalement changé d’avis.

Le PSG peut se frotter les mains. Le feuilleton Gianluigi Donnarumma touche à sa fin. Le portier italien a officialisé son départ ce mardi soir. Le gardien de but de 26 ans aurait dans la foulée trouvé un accord avec Manchester City selon la presse italienne. Pourtant, le champion d’Europe avait une autre idée en tête pour son avenir jusqu’à ce mardi.

Donnarumma a changé d'avis pour son avenir Comme le rapporte Le Parisien, Gianluigi Donnarumma envisageait sérieusement l’éventualité de rester au PSG malgré l’arrivée de Lucas Chevalier. L’international italien se serait toutefois fait une raison et aurait compris qu’il ne servait à rien de s’obstiner. Il aurait donc changé d’avis, chose confirmée par son annonce.