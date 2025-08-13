Donnarumma s’en va : «Ils ont changé les règles du jeu», son agent règle ses comptes avec le PSG !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Quatre saisons et puis s’en va… contre son gré ! Gianluigi Donnarumma a fait ses adieux au PSG et à ses supporters par le biais de son compte Instagram mardi soir quelques jours après le transfert de Lucas Chevalier. Le gardien italien pointe du doigt une personne qui a acté en interne son départ, une situation incompréhensible aux yeux de son représentant Enzo Raiola qui a grandement écorché le Paris Saint-Germain à la télévision italienne.

Gianluigi Donnarumma a fait partie de l’équipe-type de la campagne victorieuse de Ligue des champions 2024/2025 du PSG. Le portier italien a mis tout le monde d’accord sur la phase à élimination directe de la C1 avec des prestations de haute volée contre Aston Villa, Arsenal et le 1/8ème de finale retour face à Liverpool notamment. Toutefois, le Paris Saint-Germain a décidé de prendre une autre direction à un an de l’expiration de son contrat au club en misant sur Lucas Chevalier dont le recrutement a été officialisé samedi dernier.

«Bouleversé par ce manque de respect» Mardi soir, Gianluigi Donnarumma a publié un communiqué sur son compte Instagram en regrettant la tournure prise par les évènements. « Malheureusement, quelqu’un a décidé que je ne pouvais plus faire partie du groupe ni contribuer aux succès de l’équipe. Je suis déçu et attristé ». Dans la foulée, son représentant Enzo Raiola s’est attardé sur le feuilleton Donnarumma et la fin de son histoire au PSG au micro de Sky Sport. L’occasion pour l’agent de l’international italien de s’en prendre au club de la capitale. « Le garçon est très désolé de ce qui s'est passé. Les dix derniers jours risquent d'effacer quatre années passées ici. Bouleversé par ce manque de respect, c'est tout un château qui s'est effondré ».