Gros danger au PSG, cette recrue est prévenue !

Afin de remplacer Gianluigi Donnarumma, le PSG a décidé de miser sur Lucas Chevalier. Le Français est arrivé en provenance de Lille et il vient à Paris pour passer un cap. Le gardien de but devra surtout se méfier de Luis Enrique, car le coach espagnol est très exigeant, comme l’a affirmé Marquinhos en conférence de presse.
Mardi soir, Gianluigi Donnarumma a lâché une bombe. À travers un long message publié sur Instagram, l’international italien a affirmé qu’il allait quitter le PSG. Sans le nommer, le gardien de but pointe du doigt Luis Enrique, responsable selon lui de son départ à venir.
Luis Enrique mise sur Lucas Chevalier
Luis Enrique ne compte plus sur Gianluigi Donnarumma et il ne s’en cache pas. Alors qu’il n’avait pas pu choisir son gardien titulaire depuis son arrivée à Paris, l’Espagnol a enfin obtenu le profil qu’il voulait, avec le transfert de Lucas Chevalier en provenance de Lille. Le Français a signé un contrat portant sur les cinq prochaines saisons et le PSG a déboursé 40M€ auxquels peuvent s’ajouter 15M€ de bonus.
« Le coach est très exigeant »
En rejoignant le PSG qui vient d’être sacré champion d’Europe, Lucas Chevalier va devoir élever son niveau. Interrogé en conférence de presse, Marquinhos a tenu à prévenir son nouveau coéquipier : il faut qu’il fasse attention, car Luis Enrique est très exigeant. Ses propos sont rapportés par RMC Sport. « Il faut lui dire de se mettre dans les meilleures dispositions. Il doit être comme à la maison. On sait que c'est très difficile pour un nouveau joueur car le coach est très exigeant. C'est là que le capitaine, les joueurs expérimentés ont un rôle important. Lui dire que le PSG, le groupe, le collectif, c'est le plus important pour qu'il puisse toujours entrer dans le collectif. »