Gros danger au PSG, cette recrue est prévenue !

Alexis Brunet

Afin de remplacer Gianluigi Donnarumma, le PSG a décidé de miser sur Lucas Chevalier. Le Français est arrivé en provenance de Lille et il vient à Paris pour passer un cap. Le gardien de but devra surtout se méfier de Luis Enrique, car le coach espagnol est très exigeant, comme l’a affirmé Marquinhos en conférence de presse.

Mardi soir, Gianluigi Donnarumma a lâché une bombe. À travers un long message publié sur Instagram, l’international italien a affirmé qu’il allait quitter le PSG. Sans le nommer, le gardien de but pointe du doigt Luis Enrique, responsable selon lui de son départ à venir.

Luis Enrique mise sur Lucas Chevalier Luis Enrique ne compte plus sur Gianluigi Donnarumma et il ne s’en cache pas. Alors qu’il n’avait pas pu choisir son gardien titulaire depuis son arrivée à Paris, l’Espagnol a enfin obtenu le profil qu’il voulait, avec le transfert de Lucas Chevalier en provenance de Lille. Le Français a signé un contrat portant sur les cinq prochaines saisons et le PSG a déboursé 40M€ auxquels peuvent s’ajouter 15M€ de bonus.