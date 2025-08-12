PSG - Barcola : Le transfert légendaire à 175M€ !

Pierrick Levallet

Joueur important du PSG la saison passée, Bradley Barcola n’échappe pas aux rumeurs sur son avenir. L’international français aurait notamment tapé dans l’oeil de Liverpool sur le mercato. Mais les Reds auraient pour le moment fixé leur priorité sur un autre transfert, qui pourrait bien s’avérer légendaire.

Ces derniers jours, Bradley Barcola a fait l’objet de rumeurs concernant son avenir. Si le PSG le considère toujours comme un joueur important, l’international français plairait également à d’autres cadors européens. Récemment, l’ailier de 22 ans a été annoncé du côté de Liverpool. Mais pour le moment, les Reds travailleraient sur un autre dossier.

Liverpool a une autre priorité que Barcola... D’après les informations divulguées par The Athletic, la priorité de Liverpool resterait Alexander Isak. Newcastle aurait toutefois fixé un prix fou pour son buteur suédois, puisque les Magpies réclameraient environ 175M€. L’attaquant de 25 ans deviendrait ainsi la plus grosse vente de l’histoire du club anglais, éclipsant très largement les 41M€ du transfert d’Elliot Anderson.